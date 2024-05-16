На Западе допускают заморозку боевых действий в течение следующих нескольких месяцев по аналогии с корейским сценарием





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После того, как Россия начала новое наступление в Харьковской области, стало понятно, что украинская армия не может сдержать натиск российских военных даже после возобновления поставок американского оружия. Вполне можно говорить об общем истощении украинских военных и значительном превосходстве российской армии в силах и средствах.

Издание The New York Times, опросив ряд западных чиновников на условиях анонимности, пишет, что на Западе допускают заморозку боевых действий в течение следующих нескольких месяцев по аналогии с корейским сценарием. При этом определённая часть чиновников считают, что ситуация на поле боя, которая сложится в ближайшие месяцы, является решающей.

Журналисты издания подчёркивают, что затянувшееся согласование военной помощи в Соединённых Штатах Америки дало значительную фору российским военным, которые смогли подготовиться к новому наступлению, совместив это с истощением противника. Опрошенные американские чиновники считают, что в июле ситуация может значительно измениться после открытия потока всех новых вооружений, но они не осмеливаются прогнозировать, где именно будут проходить бои к тому времени.

Существенная проблема у Вооружённых сил Украины есть также с нехваткой людского ресурса. Высвободить определённую часть военных с привлечением их к боевым действиям на передовой можно было бы, если Запад согласился бы отправить свои войска в украинский тыл. Нюанс в том, что такую идею Соединённые Штаты Америки не поддерживают, а другие европейские страны попросту не готовы брать на себя инициативу в этом вопросе.