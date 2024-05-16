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Nacvark
Швеция отправит своих военных на Украину, если кто-то из НАТО возьмёт на себя инициативу
Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон.

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку французских войск на украинские территории, данный вопрос очень остро встал в североатлантическом альянсе. Руководство НАТО, а также крупные члены блока: Соединённые Штаты Америки, Германия, Италия, Польша, Чехия и другие, выступили против такой идеи. В то же время такие небольшие страны, как, например, Литва, Латвия и Эстония вполне допускает исход с военной миссией.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что шведское правительство пока что не планирует отправлять своих военных на украинские территории, но вполне может рассмотреть этот вариант, если поступит соответствующее предложение от союзников.

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Шведский министр отметил, что, как ему известно, на текущий момент в североатлантическом альянсе нет единой позиции по отправке западных войск на украинские территории.

Ни Франция, ни страны Балтии, ни Швеция не собираются брать на себя инициативу по отправке войск на территорию Украины, но при этом готовы пойти на такой шаг, если кто-то в альянсе всё же выступит с подобным планом действий. Нюанс в том, что обычно в таких ситуациях инициативу на себя брали Соединённые Штаты Америки (отправка западных танков тому наглядный пример), однако сейчас американские власти исключают отправку войск на украинские территории, опасаясь стать стороной российско-украинского конфликта.

#украина #швеции
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