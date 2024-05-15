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Nacvark
Польша отказалась принимать мигрантов в соответствии с новым европейским соглашением
В Европейском парламенте был принят «Пакт о миграции и предоставлении убежища», но польские власти не заинтересованы в новых мигрантах на своих территориях.


В Европейском парламенте был принят «Пакт о миграции и предоставлении убежища», предполагающий борьбу с нелегальной миграцией и торговлей людьми, а также ужесточение наказаний за подобные преступления. Однако вместе с этим новое соглашение предусматривает справедливое распределение миграционной нагрузки между всеми странами-участниками Европейского союза.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя принятый документ, заявил, что Варшава не собирается принимать каких-либо новых мигрантов в соответствии с этим новшеством. Он подчеркнул, что Польша голосовала против принятия «Пакта о миграции и предоставлении убежища».

По словам главы польского правительства, в Польше и так достаточно мигрантов. Он напомнил, что польские власти приняли сотни тысяч украинцев в начале боевых действий, также на польских территориях находится десятки тысяч граждан Белоруссии.

Дональд Туск отметил, что в рамках принятого документа польское государство скорее выигрывает, чем проигрывает, поскольку в рамках достигнутых договорённостей Брюссель не имеет права навязывать Варшаве принятие каких-либо новых мигрантов. При этом за уже принятых украинцев и белорусов стране полагается финансовая поддержка со стороны Европейского союза.

#евросоюз #польша
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