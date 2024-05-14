Соответствующий законопроект подписал американский президент после его утверждения Конгрессом.





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После того, как Палата представителей и Сенат утвердили законопроект, предполагающий введение запрета на импорт российского низкообогащённого урана, американский президент Джо Байден подписал соответствующий документ, введя в силу запрет.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан считает, что принятое решение поможет укрепить энергетическую и экономическую безопасность Соединённых Штатов Америки, уменьшив зависимость от российского сырья в гражданской ядерной энергетике.

Стоит напомнить, что Белый дом профинансировал наращивание обогатительных мощностей в Соединённых Штатах Америки на 2,72 миллиарда долларов, нарастив показатели обогащения урана. В связи с этим страна отказывается от российского ядерного топлива, а в перспективе может принудить к подобному решению Европейский союз, предоставив им в качестве аналога российскому сырью - американское.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси комментировал возможность ограничения поставок ядерного топлива из России, посчитав такое решение немыслимым, поскольку оно существенно ударит по атомной энергетике Европы из-за отсутствия доступных аналогов.