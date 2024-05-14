Помимо этого, на украинских территориях будет размещены четверть пусковых установок "Пэтриот" Германии.

Немецкий посол в Киеве Мартин Егер в эфире украинского телемарафона заявил, что Украина получит от Германии новую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая была обещана ранее. Помимо этого Германия обещала предоставить ещё одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, но пока до поставки дело не дошло.

По словам немецкого дипломата, системы IRIS-T продолжат поступать на вооружение украинской армии в 2024 - 2026 годах. Помимо этого в стране будет находится четверть пусковых установок Patriot, имеющихся на вооружении Бундесвера. Берлин также продолжит способствовать поставкам зенитных самоходных установок Gepard и современных систем Skynex.

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Мартин Егер подчёркивает, что в Берлине осознают необходимость дополнительных средств противовоздушной обороны для Вооружённых сил Украины, поэтому немецкие власти обращаются с соответствующим запросом к другим странам.

В то же время Соединённые Штаты Америки, на вооружении которых практически пятьсот пусковых установок данной системы противовоздушной обороны, не желают отправлять украинской армии дополнительные батареи, опасаясь за собственную обороноспособность.