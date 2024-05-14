Нигерийские власти имеют лишь треть доли от урановых шахт в своей стране.





реклама

До государственного переворота в Нигере страна являлась ключевым поставщиком уранового сырья для Франции, но сейчас ситуация с поставками значительно затруднилась. Помимо этого американские и французские военные покидают военные базы, где находились уже продолжительное количество времени, а присутствие российского контингента войск в регионе лишь растёт.

Издание Le Monde пишет о том, что Иран планирует закупать у Нигера урановую руду. Об этом впервые стало известно полтора месяца назад от издания Africa Intelligence, но французскому изданию якобы удалось получить подтверждение этой информации от французских и американских спец. служб. Речь идёт о закупке Тегераном уранового сырья на общую сумму 56 миллионов евро.

Стоит напомнить, что разработкой урановых месторождений в Нигере занималась французская государственная компания Orano. Добытый оттуда уран поступал для функционирования атомной энергетики Франции, на которой завязана вся энергетическая система страны.

Нигерийские власти, владеющие третью акций урановых шахт, вполне могут начать продавать урановую руду Ирану. Однако пока что, переходное правительство Нигера не подтвердило это, впрочем, как и иранские власти.