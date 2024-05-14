Речь в частности о тяжёлой ситуации в Харьковской области.





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Американский журналист телеканала CNN Ник Пэтон Уолш пишет о том, что за последние трое суток в Вооружённых силах Украины начали признавать тактические успехи России на поле боя, а в Киеве начали чаще использовать фразы «значительное ухудшение» и «продолжаются бои».



По словам Уолша, всё это свидетельствует о не самой простой ситуации в Харьковской области, где сейчас наступает российская армия. При этом фиксируется наступление не только на одном направлении, а сразу вдоль всей линии боевого соприкосновения, что несомненно, лишь усложняет задачу по обороне.

Как пишет CNN, российской армии удалось занять девять сёл темпами, которые можно считать рекордными с марта 2022 года, когда боевые действия только начинались.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выступал с видеообращением, где рассказал о попытках российских военных закрепиться в ряде населённых пунктов, контроль над которыми получен в ходе наступления. В конце апреля Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский также признавал тактические успехи российской армии, подчеркнув преимущество противника в силах и средствах.