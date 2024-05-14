Об этом пишет «Российская газета».

Издание «Российская газета» обратило внимание на то, как украинские военные преобразовали повреждённый советский танк Т-72 в тяжёлый бронетранспортёр, эксплуатируемый Вооружёнными силами Украины. Это не первый случай, когда украинские военные занимаются подобным - один похожих случаев стал известен год назад во время боёв на Артёмовском направлении, когда появились кадры основы Т-64БВ без башни с закрытой 12,7-мм пулемётной установкой «Утёс»

Отмечается, что переделанный Т-72 лишили башни, заменив бронированной кабиной. Помимо этого танк оснастили динамической защитой «Контакт» первого поколения, поставляемой из Чехии. Над кабиной видны решетчатые экраны, предназначенные для её защиты от сбрасываемых беспилотными летательными аппаратами взрывчатых устройств (значительное количество техники уничтожают именно так).

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Базовая конструкция Т-72 включает в себя листы бронированной стали и комбинированной брони. Бронетранспортёр оснащен дизельным двигателем мощностью в 780 лошадиных сил. Никакими орудиями, по всей видимости, его пока что не оснастили.

Кадры с применением переделанного бронетранспортёра пока что отсутствуют.