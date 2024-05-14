Он считает приоритетом поставки оружия украинской армии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на молодёжном саммите североатлантического альянса заявил о бессмысленности инвестиций в восстановление Украины, пока идут боевые действия, поскольку в случае её поражения восстанавливать будет нечего.

По словам главы североатлантического альянса, приоритетной задачей является сделать так, чтобы страна вышла победителем в этом конфликте, иначе свободной и независимой Украины не станет. Он подчеркнул важную роль НАТО в выполнении этой задачи, ведь именно страны-участники военного блока оказывают военную помощь украинской армии.

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Столтенберг считает, что главное, чем сейчас НАТО может помочь - это поставками оружия на устойчивой основе. Он добавил, что североатлантический альянс также заинтересован помочь Украине стать полноправным членом военного блока.

Ранее Йенс Столтенберг уже говорил, что вопрос вступления Украины в НАТО закрыт до момента, пока не завершатся боевые действия. Рассматривать его сейчас он не видит смысла, ведь в случае поражения Киева, говорить о евроатлантической интеграции украинского государства не придётся.