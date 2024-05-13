Законодатели в пример приводят Израиль, где альянс помогал отражать иранскую атаку, но вряд ли это будет применимо к Украине.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пишет, что депутаты Бундестага из «Ямайской коалиции», куда входит Христианско-демократический союз, Свободная демократическая партия и «Союз 90/Зелёные», в частности член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер, выступили на очередном заседании с предложением оказывать помощь Украине в сбитии российских ракет.

Чиновники считают, что такое возможно, поскольку НАТО уже принимало участие в отражение иранских атак на израильские территории, при этом напрямую не вмешиваясь в конфликт на Ближнем Востоке. Они уверены, что в случае с российско-украинским конфликтом сработает такая же стратегия.

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Депутаты Бундестага предлагают уничтожать российские ракеты с польских и румынских территорий, граничащих с Украиной. Для этого будет необходимо разместить системы противовоздушной обороны на приграничных территориях, тем самым получив возможность помогать с отражением атак хотя бы западной части Украины.

Однако если учесть, что в 2022 году страны Запада отвергли призыв Киева закрыть небо над Украиной, опасаясь прямого вмешательства в боевые действия, вряд ли сейчас их позиция изменится. В марте заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна также допускал оказание помощи украинской армии в защите неба, но подчёркивая, что для этого необходимо согласие Киева и анализ всех международных последствий. Как можно заметить, до конкретных действий дело не дошло.