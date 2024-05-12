На территории страны пребывает 371 тысяча украинских мужчин, подлежащих мобилизации, большая часть из которых трудоустроена.

На фоне принятия Верховной радой Украины закона о мобилизации, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал украинским властям помочь с возвращением украинских мужчин призывного возраста для их мобилизации. Он подчеркнул, что Варшава может использовать любые законные механизмы. При этом между странами подписано соглашение, упрощающее реализацию судебных решений, в связи с чем принятые украинским судом решения могут быть исполнены в Польше.

Издание Forbes пишет, что такой шаг со стороны Варшавы может навредить польской экономике, поскольку десятки тысяч украинских граждан, уехавших за границу, могут быть призваны на военную службу и лишены работы в стране. При этом другая часть мужчин попросту начнёт избегать каких-либо контактов с польскими властями, уйдя в «серую экономику» или вовсе выехав из страны.

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По данным аудит-консалтинговой корпорации Deloitte, вклад беженцев из Украины в ВВП Польши в 2023 году составил 0,7 - 1,1%, но в долгосрочной перспективе цифра вырастет до 0,9 - 1,35%. Украинцы преимущественно работают в промышленном производстве, строительстве или транспортных услугах, тем самым в первую очередь забирая на себя физическую работу.

На территории Польши находится порядка 371 тысяч мужчин, которые подлежат мобилизации в соответствии с украинским законодательством.