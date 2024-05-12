В него войдут 4 миллиона боеприпасов различного типа, 1,6 тысяч ракет и 400 транспортных средств.

Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Украина получит от британского правительства 500 миллионов фунтов стерлингов военного финансирования. Сейчас стало известно, что в рамках этой суммы украинская армия будет обеспечена новым оружием.

Министерство обороны Великобритании объявила о новой пакете военной помощи, который является крупнейшим за историю британской поддержки Киева. В него войдут 4 миллиона боеприпасов различного типа, 1,6 тысяч ракет и 400 транспортных средств, в том числе оснащённые боевым модулем военные автомобили International MXT-MV, а именно Husky (британская модификация).

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Последний пакет военной помощи Украине от Великобритании был в марте и обошёлся Лондону в 60 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего визита в Киев объявил о планах британского правительства заключить с Киевом соглашение о 100-летнем партнёрстве, которое предполагает расширение сотрудничества в различных сферах, начиная от торговли, заканчивая безопасностью и технологиями.