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Nacvark
Макрон анонсировал увеличение Евросоюзом поддержки Украины в ближайшие недели
Французский президент утверждает, что в ближайшие недели украинская армия получит больше военной техники.

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальных сетях заявил, что в ближайшие недели Европейский союз нарастит военную поддержку Украине, отправив украинской армии больше военной техники. Он подчеркнул, что европейские страны будут делать это совместно, поскольку их будущее и безопасность поставлены на карту Украины.

Помимо этого французский президент в очередной раз напомнил о готовности Парижа направить своих военных на украинские территории, хотя он надеется, что не придётся идти на такой шаг. Макрон добавил, что в этом вопросе французам не стоит действовать в одиночку, то есть, брать на себя инициативу французские власти не собираются. Нюанс в том, что никакие крупные государства, кроме французского, не готовы пойти на такой шаг.

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Ранее издание RFI писало, что французское правительство приняло решение о передаче Вооружённым силам Украины 40 ракет SCALP-EG, которые находились в консервации в связи с истекающими или истёкшим сроком годности. Все они прошли ускоренную процедуру восстановления на заводе производителя MBDA в городе Бурж, а после отправлены украинским военным.

#украина #евросоюз #франция #макрон
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