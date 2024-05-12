Её отменили в стране в 2011 году.

В 2011 году в Германии была отменена военная служба по призыву с переходом на контрактную армию по примеру остальных стран НАТО. Министр обороны страны Борис Писториус неоднократно говорил, что считает тогдашнее решение ошибкой и желает его отменить. В рамках этого имеется три сценария возвращения призывной службе, о которых пишет издание Bild.

Первый план предусматривает расширение добровольной военной службы, опираясь на увеличение информационных материалов о службе в немецкой армии. Таким образом можно попросту привлечь немецкую молодёжь служить в армии, не прибегая к возвращению призывной службы на законодательном уровне.

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Второй сценарий более эффективный, но требует возвращения модели 2011 года. В таком случае все мужчины призывного возраста должны будут пройти медицинский осмотр, женщины на добровольной основе, а государство получит от 30 до 40 тысяч призывников в год. При этом не говорится о каком-либо юридическом преследовании уклонистов с принуждением их к военной службе.

В третьем случае будет возвращена всеобщая воинская повинность как для мужчин, так и женщин, которые должны будут записаться на прохождение военно-врачебной комиссии в онлайн-формате. Нюанс в том, что для таких изменений необходимо вносить поправки в конституцию, а это непростая процедура. Что уже говорить про недовольство в общественности, которое возникнет.

Немецкие власти, скорее всего, ограничатся лишь первым вариантом с расширением информационной кампании для привлечения добровольцев.