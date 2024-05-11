Яхты по-прежнему принадлежат своим законным владельцам и поэтому их приходится обслуживать за счёт итальянского правительства.

Стало известно, что правительству Италии пришлось потратить 32 миллиона евро (около трёх миллиардов рублей) из денег министерства финансов страны на обслуживание арестованных яхт российских олигархов. Стоит напомнить, что за два года всего было арестована семь суден.

Дело в том, что хотя право владения на яхты приостановлено в связи с введением санкций, то есть владельцы не могут свободно эксплуатировать их, судна юридически все равно принадлежат им и итальянское правительство приходится покрывать расходы на техническое обслуживание и стоянку арестованных ими кораблей.

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В перспективе итальянские власти планируют конфисковать российские яхты окончательно, продав их и покрыв все финансовые издержки. Нюанс в том, что на данный момент юридические сложности не позволяют это сделать. Адвокат Андреа Саккуччи, представляющий интересов одного из российских бизнесменов в Италии, рассказал изданию France24, что итальянское правительство в теории может пойти на конфискацию уже сейчас, но это обернётся нарушением одного фундаментального права человека - на личную собственность.