Сейчас на украинских территориях уже обслуживают броневики Senator.





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Основатель канадской компании Roshel, специализирующейся на производстве бронированных автомобилей Senator, Роман Шимонов в интервью Defense Archives заявил о намерениях предприятия расширить своё производство, создав филиал на украинских территориях. С момента начала боевых действий украинские военные получили порядка тысячи броневиков данного типа от Соединённых Штатов Америки, Канады и других стран.

Roshel уже имеет ремонтные базы по обслуживанию своих автомобилей на украинских территориях. Однако сейчас в связи с повышенным спросом на автомобили компания планирует расширять своё производство, вводя филиалы на территории Германии и Украины.

Не уточняется, какой именно этап производства будут проходить броневики Senator на украинских территориях. Помимо этого в компании уверяют, что 200 украинцев, бежавших в Канаду, работают на производство Roshel и вполне могут вернуться на украинские территории, чтобы продолжить работу там.

Примечательно, что изначально Senator создавались для спецопераций правоохранительных органов Северной Америки, но их смогли оптимизировать под боевые действия.