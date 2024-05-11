Однако вряд ли страна будет признана международным сообществом из-за позиции США.

Генеральная ассамблея Организации объединённых наций на плановом заседании в пятницу приняла резолюцию с призывом принять Палестину в состав международной организации на правах полноценного члена, то есть признать сектор Газа как государство.

Отмечается, что эта резолюция якобы увеличивает права палестинского государства, поскольку позволяет представителям страны выступать на дебатах и вносить предложения в порядок плановых заседаний Генеральной ассамблее. Нюанс в том, что решение о признании государства принимает Совет безопасности, куда входят Соединённые Штаты Америки на правах постоянного представителя, не поддерживавшие принятую резолюцию.

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Если принятие подобного решения в Генеральной ассамблее без разрешения штатов ещё возможно, то в Совете безопасности необходимо согласие всех постоянных представителей, в связи с чем, Палестина не имеет шансов присоединиться к составу Организации объединённых наций прямо сейчас.

Белый дом выступает за прямые переговоры между Палестиной и Израилем для формирования нового государства в соответствии с принципом «Два государства для двух народов».