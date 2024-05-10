Предполагается, что определённое количество терминалов могут использоваться российскими добровольцами.





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Некоторое время назад появилась информация о том, что российские военные используют терминалы Starlink, купленные при помощи параллельного импорта. Российские официальные лица опровергли использование интернета от SpaceX подразделениями российской регулярной армии. Исходя из этого появились предположения, что использовать терминалы могут добровольческие формирования, закупившие их за счёт пожертвований.

Начальник департамента космической политики министерства обороны Соединённых Штатов Америки Джон Плам заявил, что им совместно с компанией SpaceX удалось воспрепятствовать несанкционированному использованию Starlink российскими военными в зоне боевых действий. Он добавил, что всё это происходит при сотрудничестве с украинскими властями.

Американский чиновник подчеркнул, что Россия по-прежнему будет пытаться найти способы использовать терминалы в своих военных нуждах. Каким образом Пентагон ограничил доступ к уже действующим терминалам - Плам не объяснил.

На текущий момент терминалы Starlink всё также можно приобрести на различных платформах, в том числе Ozon. Продаваемое оборудование действует по европейской подписке, то есть с соблюдением всех лицензий, хотя может и не по совсем прозрачной схеме.