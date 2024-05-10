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Nacvark
Германия приобретёт у США три единицы РСЗО M142 HIMARS и передаст их Украине
В Берлине некуда девать деньги, избавляются от них всеми силами.


С июня 2022 года Соединённые Штаты Америки поставили Украине порядка сорока реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые поначалу демонстрировали высокий уровень эффективности, но в конце концов, российские военные нашли способ им противостоять. В ходе двухлетних боевых действий министерство обороны России отчитывалось об уничтожении определённого числа американских систем.

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Министр обороны Германии Борис Писториус во время служебного визита в Вашингтон заявил, что немецкое правительство приобретёт у Соединённых Штатов Америки три единицы M142 HIMARS, которые будут переданы Украине. Он также подчеркнул готовность Берлина в большей мере обеспечивать европейскую безопасность, но и призвал американских властей не снижать совместные усилия в Европе.

Ранее была новость о том, что министерство обороны Соединённых Штатов Америки заключило контракт с американской оборонной компанией Lockheed Martin на производство систем M142 HIMARS на общую сумму 861,3 миллиона долларов. Их производство должно быть завершено к 31 мая 2026 года. Такой контракт является одним из крупнейших для Пентагона за последние несколько лет.

#сша #германия #himars
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