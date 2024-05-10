С одной стороны нового члена стоит рассматривать как решение продовольственной проблемы, с другой - мощного конкурента, который затмит аграриев других стран.

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел прокомментировал перспективу вступления Украины в Европейский союз и объяснил, какое фундаментальное значение такое расширение несёт для Португалии. Он подчеркнул, что с одной стороны новый участник союза решит продовольственную проблему, а с другой создаст трудности для европейских аграриев.

По словам португальского министра, вступление Украины решит все проблемы с продовольствием в Европе, но в то же время фермеры столкнуться с большим количеством проблем. Дело в том, что украинская сельскохозяйственная продукция будет свободно поступать на европейский рынок без каких-либо ограничений, поэтому аграрии из стран-участников союза лишатся значительной доли прибыли. В таком случае европейским странам придётся пойти на выплату компенсаций фермерам.

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Паулу Ранжел отметил, что действующее португальское правительство не имеет в вопросе вступления Украины какой-либо сдержанности или нежелания. Лиссабон видит лишь плюсы в присоединении новых членов, которые спровоцируют «экономический динамизм», а последствия, связанны с местными фермерами, государство готово решить за счёт выплаты компенсаций.