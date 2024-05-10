За последние годы Иран усилил развитие ядерных объектов на своих территориях, но объясняет, что всё это происходит в рамках «мирного атома» и речи о разработке ядерного оружия не идёт. В то же время Соединённые Штаты Америки возмущены ситуацией, поскольку есть риск использования ядерных объектов для производства боеголовок, а вопрос создания носителя ядерного оружия - уже не будет такой большой проблемой.
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Советник Верховного лидера Исламской республики Иран Камаль Каррази в интервью местным средствам массовой информации сообщил, что Тегеран пересмотрел свою позицию по ядерному оружию и допускает его создание, если возникнет экзистенциальная угроза для государства. В таком случае военная доктрина страны будет изменена в пользу нуклеризации.
Примечательно, что в в начале 2000-х действующий Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи своим указом запретил создание ядерного оружия, опираясь на законы ислама, рассматривающего это как грех.
Стоит напомнить, что Израиль, являясь стратегическим противником Ирана в регионе, имеет ядерный арсенал, но точно также не разглашается об этом и не подтверждает официально его существование, хотя достаточно оснований считать это правдой. Прямая конфронтация Ирана и Израиля могла бы спровоцировать Тегеран на производству собственного ядерного оружия.