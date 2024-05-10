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Nacvark
Экс-главком НАТО в Европе рассказал о планах альянса усилить военное присутствие в Балтийском море
Для этого альянс разместит морскую авиацию в акватории.

После вступления Швеции в НАТО территории североатлантического альянса расширились в Балтийском море, в том числе благодаря острову Готланд, располагающемуся посередине акватории. В перспективе это позволит развить военное присутствие на острове и сделать его непотопляемым авианосцем, где базируется авиационная техника и флот военного блока.

Бывший Главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что североатлантический альянс намерен развернуть военно-воздушные силы в Балтийском море, чтобы в случае противостояния с Россией изолировать Калининград и не позволить российской армии занять Сувалкский коридор, отрезав страны Балтии от союзников.

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Для этого, по словам бывшего главнокомандующего европейскими силами НАТО, североатлантический альянс развернёт морскую авиацию, чтобы сдерживать российский воздушный и морской потенциал. Превосходство в акватории Балтийского моря позволит оказывать влияние на небольшой город Калининград, фактически оказавшийся изолированным от остальных территорий России.

Джеймс Ставридис также напомнил о запланированных военным блоком под руководством Соединённых Штатов Америки многонациональных учениях североатлантического альянса, которые пройдут в Балтийском море под наименованием BALTOPS.

#россия #нато #балтийское море
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