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Nacvark
Байден: США прекратят поставки боеприпасов Израилю на фоне операции в Рафахе
В своём заявлении американский президент предупредил, что если израильская армия начнёт наступление на Рафах, то лишиться поставок определённого наступательного оружия.

Недавно издание CNN писало о задержанной партии авиационных бомб из Соединённых Штатов Америки для Израиля. Отмечалось, что американские власти не желают поставлять израильской армии боеприпасы, которые могут быть использованы для нанесения ударов по целям в густонаселённом городе Рафах, где проживает более миллиона палестинцев.

Президент Соединённых Штатов Америки в интервью изданию CNN официально объявил, что Израиль перестанет получать американскую военную помощь, если решиться на расширение военной операции на юг. Учитывая, что израильские власти уже начали проводить удары по городу, выбор ими был сделан.

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Тель-Авив перестанет получать авиационные бомбы и артиллерийские снаряды американского производства. При этом страна по-прежнему будет пополнять запасы средств противовоздушной обороны для защиты своего воздушного пространства за счёт союзников.

Джо Байден также подчеркнул, что поставляемые израильской армии боеприпасы использовались против мирного населения, проживающего в секторе Газа.  Что особенно касается 900-килограммовых бомб, которые сбрасывались на цели в городских условиях, где проживали мирные палестинцы.

#сша #израиль #байден #рафах
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