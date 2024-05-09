В Вашингтоне хотят видеть мир на Ближнем Востоке, а не очередную израильскую наступательную операцию со всеми её вытекающими.





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Издание CNN, ссылаясь на источники в Администрации Джо Байдена, пишет, что Соединённые Штаты Америки впервые задержали поставку 3,5 тысяч авиационных бомб Израилю из-за опасений по их применению в наступательных операциях на Рафах. Отмечается, что до этого американский президент ни разу не приостанавливал поставки оружия Тель-Авиву в качестве элемента давления.

Речь идёт о партии авиационных бомб весом 907 килограмм (1,8 тысяч единиц), а также 227 килограмм (1,7 тысяч единиц), применение которых по густонаселённой местности может иметь серьёзные последствия для мирного населения. В частности в Белом доме обеспокоены, что Израиль мог бы применять авиационные бомбы по целям в Рафахе, где всё ещё находится мирное население.

Стоит отметить, что сейчас в Вашингтоне не поддерживают политику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который вопреки международным призывам настаивает на проведении военной операции в Рафахе, где проживает более миллиона палестинцев. Израильская армия уже успела провести несколько ударов по целям в городе, дойдёт ли до наземных операций - пока неизвестно.

Ранее портал Axios уже писал о приостановке поставок оружия Израилю из Соединённых Штатов Америки, но о каких именно типах вооружения шла тогда речь - не уточнялось. Сейчас всё стало понятно: американские власти не хотят поставлять авиационные бомбы, которые будут использованы израильскими военными в Рафахе с рисками для мирного населения анклава.