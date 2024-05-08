Блюдо ассоциируется с Россией, а тема российско-украинского конфликта была одной из центральных во время встречи лидеров стран.





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Издание Le Figaro пишет , что во время завершившегося двухдневного визита китайского лидера Си Цзиньпина во Францию китайский лидер должен был провести обед с французским президентом Эммануэлем Макроном в Пиренеях, а именно, в высокогорном ресторане Etape du berger, принадлежащем знакомому французского лидера. Там политикам должны были подать местное блюдо - «русский пирог», но позже от него всё же отказались в пользу черничного пирога.

«Русский пирог» является характерным для региона блюдом, поскольку оно было придумано в Пиренеях в 1920-х годах и состоит из миндального печенья, покрытого сахарной пудрой. Миндаль в рецепте десерта должен быть крымский, а его поверхность напоминает заснеженный ландшафт, имеющий плотную ассоциацию с Россией, от чего у блюдо такое название.

Тем не менее подача подобного блюда могла обернуться неудобной ситуацией, ведь тема России и Украины должна была стать центральной во встрече Эммануэля Макрона с Си Цзиньпином, поэтому от «русского пирога» решили всё же отказаться.

Примечательно, что на обед именно в Пиренеях, китайский лидер был приглашён Макроном не просто так. Предполагается, что это был ответный сентиментальный жест (в регионе родилась бабушка французского президента по материнской линии) на приглашение французского лидера Си Цзиньпином на чайную церемонию в бывшем доме своего отца в Гуанчжоу.