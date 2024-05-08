Хакеры получили доступ к данным британских чиновников.





реклама

Издание Sky News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Великобритании подозревают Китай в причастности ко взлому хакерами серверов министерства обороны страны. Отмечается, что доклад об этом был сделан 7 мая перед депутатами британского парламента.

Речь идёт о несанкционированном получении доступа к данным чиновников британского оборонного в ведомства и военнослужащих страны. В частности хакеры получили в своё распоряжение банковскую информацию и имена военных чиновников, военнослужащих и ветеранов, которые получали зарплаты и выплаты от министерства обороны Великобритании.

При этом Sky News акцентирует внимание на том, что британские власти не собираются официально обвинять в организации кибератаки какую-либо из стран, хотя основные подозрения всё же падают на причастность китайских хакеров.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь прокомментировал материал британского издания, назвав все вышеизложенные утверждения безосновательными. Он подчеркнул, что Пекин всегда выступал против кибератак и использования вопросов сетевой безопасности в политических целях, в том числе с целью клеветы.