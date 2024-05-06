Об этом рассказывают местные телеканалы.

Летом прошлого года в Нигере произошёл государственный переворот, в ходе которого к власти пришли военные, потребовавшие вывода западных войск со своих территорий. При этом страна начала поддерживать отношения с Россией и даже разместила на американской военной базе российских военных инструкторов.

Правительственный телеканал Нигера Tele Sahel в своём сюжете рассказал, что менее чем за месяц Россия направила в Нигер три грузовых рейса, в ходе которых в страну была доставлена военная техника, несколько инструкторов и гуманитарная помощь. Помимо этого есть информация о размещении российских систем противовоздушной обороны в стране.

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С апреля в Нигере действует недавно образованный «Африканский корпус», который занимается представлением российских интересов на континенте Африки. Российские инструктора будут налаживать взаимоотношения с местными военными и проводить совместные учения.

На текущий момент Соединённые Штаты Америки постепенно выводят своих военных с территории Нигера по требованию властей.