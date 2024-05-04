Они стараются не пересекаться, занимая разные точки на базе.

В 2023 году в Нигере произошёл государственный переворот. Переходное правительство потребовало от размещённых на территории государства иностранных военных покинуть страну. В 2024 году Соединённые Штаты Америки запланировали вывод порядка тысячи своих военнослужащих, пребывающих в Нигере.

Издания Reuters и CNN пишут, что прибывшие в Нигер российские военные и уже дислоцированные там американские солдаты вынуждены делить одну авиабазу на две стороны. Как рассказывает высокопоставленный чиновник в американском военном командовании, американцы и россияне заняли ангары в разных частях объекта, стараясь не пересекаться. Он подчеркнул, что ситуация хоть и не отличная, но вполне управляемая в краткосрочной перспективе.

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Министр обороны Соединённых Штатов Америки также подтвердил, что американские военные делят одну военную базу с российскими солдатами. Американский министр отметил, что у россиян нет возможности контактировать с американцами, как и отсутствует доступ к американской военной технике и оборудованию.

Командующий Африканским командованием Армии Соединённых Штатов Америки Майкл Лэнгли уже ранее во время своего визита в Нигер высказывал обеспокоенность по поводу наращивания в стране российского контингента войск и дальнейшей судьбы американской военной базы, которая достанется российским военным.