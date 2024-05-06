Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Германии уже третий день не могут потушить завод концерна Diehl
Здание завода снесут в понедельник из-за полного разрушения.

реклама

В пятницу утром появилась информация о возгорании в Берлине, район Лихтерфельд, завода оборонного концерна Diehl, который предположительно мог участвовать в производстве систем противовоздушной обороны IRIS-T и ракет к ним. На следующий день пожарные начали снос цеха, чтобы добраться до очагов возгорания и ликвидировать их. Однако всё это оказалось не так просто из-за возникших очагов в труднодоступных секциях. В связи с пожаром местное население столкнулось с определёнными трудностями, поскольку на заводе хранилась серная кислота и цианид меди, которые оказались в воздухе.

Ожидается, что здание бывшего завода будет полностью снесено в понедельник. В помещениях сгорело всё, что только можно - подчёркивают представители пожарных служб. В тушении принимало участие 50 пожарных, но завод так и не смогли потушить своевременно из-за особенностей возгорания.

реклама

Что касается последствий пожара для оборонного концерна, то тут стоит отметить, что позже была опровергнута причастность сгоревшего завода к производству систем IRIS-T и ракет к ним. Завод специализировался на гальванизации - покрытии металлом, поверхности других металлических изделий, в данном случае - автомобилей.

#германия #iris-t #diehl
1
Показать комментарии (1)
Spiegel: Пожар на заводе Diehl не помешает и дальше выпускать системы ПВО IRIS-T
Rheinmetall наращивает поставку Украине артиллерийских снарядов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
32
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
2
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
+
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
4
MWM: Израиль снимает с вооружения системы ПВО Patriot из-за частых проблем с "дружественным огнём"
2
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
2
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
2
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
12
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
4
Hubble Network заявила об успешной связи Bluetooth-устройств на расстоянии 600 км
+
Неизвестный владелец 1155 ВТС перевёл мошенникам $68 миллионов из-за собственной невнимательности
+
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
3
Steam стал предлагать возврат денег за Helldivers 2 даже после двух часов игры
+
Разработана память, способная работать при температуре 600°C более 60 часов
+
Boeing Starliner готовится к первому пилотируемому полету на МКС
+
Microsoft намерена убедить пользователей перейти на Bing, завалив их сообщениями о его преимуществах
3
CATL считает, что у натриево-ионных батарей больше перспектив применения в гибридном виде
1
Micron представила новую высокоскоростную память DDR5 RDIMM
+

Популярные статьи

Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
48
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
285
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
68
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
166
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
2
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
1
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
25
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
1
О запланированном на июнь Глобальном саммите мира в Швейцарии и его роли в урегулировании конфликта
+
Мое мнение о Outlast Trials (Pushsqare)
+

Сейчас обсуждают

AntonHT
10:29
Добром это точно не кончится в далекой перспективе. Нужно продумывать пути его переработки, строить станции приема пластика, и если все сделать грамотно, то и проблема с его утилизацией отпадет.
Западные аналитики принялись прогнозировать дальнейшие шаги российской армии на Авдеевском участке
Владимир Киселев
10:28
Пропустил про гта 6)))) серьезно в 540р и 30 фпс) ну удачи, если она вообще туда выйдет)
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
Владимир Киселев
10:26
Обратка , вещь интересная, но на практике бесполезная, большинство игр древний хлам в который никто не играет, а старых дисков, днем с огнем не сыщешь, российский стор? Ага тока новые консоли без проп...
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
AntonHT
10:26
Так вам и надо, есть все таки капля справедливости.
В Германии уже третий день не могут потушить завод концерна Diehl
Владимир Киселев
10:23
Браузер как достоинство) смешно, купить консоль и играть на клавомыши это вообще диагноз
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
От LoL до KeK один шаг
10:21
Пиастри в начале гонки был в +- темпе РБ, а случился потом внезапный Саенц. А Максим Йосович в процессе снесения столбика в 15 повороте отломал кусок днища, по этому и сливал Макам 0.3-0.4 с круга пос...
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
Владимир Киселев
10:20
Каким это образом Майкрософт изменил игровую реальность?)) пытаясь впихнуть платный мультиплеер лайв на пк?))
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
Arhon
10:18
"AMD Ryzen 7 7800X3D, который имеет один стек 3D V-Cache на 6-ядерном процессоре Zen 4, на самом деле работает лучше, чем процессор 7900X3D, который имеет 8-ядерный стек 3D V-Cache. " так 7800 8и ядер...
Обнаружен уникальный процессор AMD Ryzen 9 7950X3D с двумя стеками 3D V-Cache по 32 МБ
Артём Николаев
10:17
Кэш напрямую неадресуем, чел просто сделал рамдиск на 32 МБ и прогнал crystal disk mark. Аналогичным образом жесткие диски превращаются в SSD.
Обнаружен уникальный процессор AMD Ryzen 9 7950X3D с двумя стеками 3D V-Cache по 32 МБ
От LoL до KeK один шаг
10:16
"А далее, мне не нравится, когда выигрывает машина, которая не могла в нормальной ситуации претендовать на победу! Ведь, как ни крути, и Ferrari, и Red Bull сильнее" А были ли они сильнее?
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем