Здание завода снесут в понедельник из-за полного разрушения.

В пятницу утром появилась информация о возгорании в Берлине, район Лихтерфельд, завода оборонного концерна Diehl, который предположительно мог участвовать в производстве систем противовоздушной обороны IRIS-T и ракет к ним. На следующий день пожарные начали снос цеха, чтобы добраться до очагов возгорания и ликвидировать их. Однако всё это оказалось не так просто из-за возникших очагов в труднодоступных секциях. В связи с пожаром местное население столкнулось с определёнными трудностями, поскольку на заводе хранилась серная кислота и цианид меди, которые оказались в воздухе.

Ожидается, что здание бывшего завода будет полностью снесено в понедельник. В помещениях сгорело всё, что только можно - подчёркивают представители пожарных служб. В тушении принимало участие 50 пожарных, но завод так и не смогли потушить своевременно из-за особенностей возгорания.

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Что касается последствий пожара для оборонного концерна, то тут стоит отметить, что позже была опровергнута причастность сгоревшего завода к производству систем IRIS-T и ракет к ним. Завод специализировался на гальванизации - покрытии металлом, поверхности других металлических изделий, в данном случае - автомобилей.