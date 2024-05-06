Сейчас единственный в Европе завод располагается в Польше, но его мощностей не хватает для удовлетворения спроса на артиллерийские снаряды.

С момента начала боевых действий на украинских территориях в Европе колоссально вырос спрос на артиллерийские боеприпасы, для производства которых необходимы различные составляющие, в том числе тротил. Нюанс в том, что текущих европейских производственных мощностей оказалось недостаточно для эффективного наращивания выпуска артиллерийских снарядов.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна хотела бы построить на своих территориях новый завод по производству тротила. Причём речь о совместном проекте, к которому Хельсинки хотели бы привлечь союзные государства.

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Финский министр подчеркнул, что в этом вопросе важны быстрые решения и если их примут прямо сейчас, то первая продукция будет выпущена уже через один - два года.

Стоит отметить, что сейчас в Европе находится лишь один завод по производству тротила - в Польше. До 24 февраля 2022 года его вполне хватало для удовлетворения тогдашнего спроса на артиллерийские снаряды, но новый конфликт в Европе создал спрос и, соответственно, необходимость в большем количестве сырья для выпуска боеприпасов. Все меры по наращиванию производства тротила на польском заводе уже были предприняты, а сотрудники работают 24 часа в сутки (в три смены).