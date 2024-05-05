Это не повлияло на позицию США, которые выступают против расширения военной операции.

Израильское военно-политическое руководство неоднократно говорило о намерениях провести военную операцию в Рафахе несмотря ни на что, в том числе отсутствие поддержки от Соединённых Штатов Америки. В то же время Белый дом выступает против расширения военной операции, поскольку существует серьёзная угроза безопасности для мирного населения, проживающего в единственном более-менее уцелевшем районе сектора Газа.

Издание Associated Press, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Израиль передал Белому дому свой план эвакуации мирных палестинцев с Рафаха во время проведения там военной операции. Однако, как отмечается, это не повлияло на позицию американских чиновников касаемо нежелательности расширения израильской военной операции на юг анклава.

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Источник издания подчёркивает, что переданный Вашингтону план не является окончательным и Тель-Авив планирует продолжить консультации.

Ещё в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорили журналистам. что Соединённые Штаты Америки не получили от Израиля всеобъемлющего плана эвакуации, но вопрос обсуждается.

Основные риски наступления израильских военных заключается на Рафах заключаются в том, что в городе пребывает порядка 1,4 миллиона палестинцев, бежавших от боевых действий с северной и центральной части сектора Газа. Все они могут ощутить на себя последствия ударов по объектам и местам размещения военного крыла ХАМАС.