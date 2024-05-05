Стране в 2022 году предоставили кредитные каникулы, но сейчас они рассчитывают вновь получать деньги от Киева.





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В 2022 году Украина получила отсрочку по выплате долговых обязательств на два года с расчётом, что к этому моменту боевые действия закончатся и страна сможет вновь платить по счетам. Однако The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что кредиторы вновь настроены получать выплаты после истечения кредитных каникул, поскольку Украина стабилизировала своё финансовое положение, получает помощь от Соединённых Штатов Америки и Европы, а также увеличила валютные резервы до рекордно высокого уровня.

По данным издания, группа держателей облигаций намерена оказать давление на Киев, чтобы снова получать проценты по кредиту к 2025 году. В группу входят такие компании, как BlackRock и Pimco, имеющие лишь одну пятую от всех долговых обязательств Украины. Сейчас они намерены добиться выплат по украинским обязательствам, наняв юристов для ведения переговоров с Киевом.

Отмечается, что кредиторы хотят заключить сделку, по которой украинские власти будут ежегодно выплачивать до 500 миллионов долларов в обмен на прощение значительной части непогашенного долга.

В Соединённых Штатах Америки обеспокоены, что если на такой план пойдёт Киев, то выделяемая Штатами финансовая помощь будет уходить на выплату кредиторам. В то же время страны Запада, давшие Украине деньги в долг, оформили стране кредитные каникулы до 2027 года.

Если же Киев не согласится на сделку с кредиторами и кредитные каникулы не будут продлены, то велик риск объявления страной дефолта, в связи с чем репутация страны среди инвесторов значительно упадёт.