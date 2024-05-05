Американский чиновник утверждает, что оказание военной помощи не вредит американцам.

Когда украинские власти хотели убедить Соединённые Штаты Америки в том, чтобы они продолжали оказывать военную помощь их стране, одним из аргументов было то, что существенная часть выделяемых денег остаётся в Соединённых Штатах Америки, а некоторые суммы и вовсе возвращаются в бюджет в качестве налогов.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что передаваемые деньги Украине практически все остаются в штатах и помогают американской индустриальной базе, стимулируя военно-промышленный комплекс. Он подчеркнул, что они также обеспечивают хорошие рабочие места. При этом всём оказывается и военная помощь Украине.

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Стоит напомнить, что в одобренном Конгрессе законопроекте предполагается выделение 60,8 миллиардов долларов на оказание военной помощи Украине. Более 20 миллиардов долларов предусмотрены на компенсацию поставок с американских складов, то есть американские военные отправят старое оружие украинским военным и получат по заказу новое.

В этот раз Киев получат помощь в формате займа, но определённую часть суммы Белый дом может списать. Тем более, что Украина не сможет погасить долговые обязательства, пока идут боевые действия.