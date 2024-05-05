Даже перед концом избирательной кампании кандидат в американские президенты не раскроет подробности своего плана.

Издание The Telegraph, ссылаясь на источники в окружении кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, пишет, что американский политик разработал детальный план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, но раскрывать его пока что не собирается.

По словам источников издания, план не разглашается в медиа-пространстве, чтобы не потерять рычаги влияния. Существование плана Трамп подтвердит только перед самими президентскими выборами, но даже тогда вдаваться в подробности он не собирается. Максимум, который озвучит политик - своё желание прекратить боевые действия, чтобы привлечь сторонников мира на свою сторону.

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Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что если бы он был президентом, то до военной фазы российско-украинского конфликта не дошло бы. Он также обещал покончить с боевыми действиями всего за 24 часа, не объясняя, как именно это произойдёт. Украинский президент Владимир Зеленский обращался к кандидату в американские президенты с предложением обсудить этот вопрос в Киеве, но тот ответил отказом, не желая работать с Офисом президентом Украины, сотрудничающим с Администрацией Джо Байдена, чтобы не создавать конфликт интересов.