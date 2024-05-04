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Nacvark
В университетах Украины планируют ввести экзамен для выявления уклонистов
Экзамен для выявления уклонистов в университетах Украины коснётся бакалавров, магистров и аспирантов, начавших обучение в 2022 году.

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В ближайшее время украинские власти могут ввести новый квалификационный экзамен (украинский и иностранные языки), не сдача которого приведёт к исключению из высшего учебного заведения и, соответственно, потере права на отсрочку от мобилизации. Заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий прокомментировал ситуацию, подтвердив, что делается это в том числе для выявления уклонистов.

Экзамен коснётся как бакалавров, так и магистров с аспирантами. Основная проблема в том, что сдавать его придётся аспирантам, которые итак погружены в процессы по защите диссертаций спустя два - три года учебной программы, когда и требуется сдавать экзамен.

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Украинский министр утверждает, что если аспирант смог поступить в аспирантуру и дойти до защиты диссертации, то у него должно быть достаточно знаний для того, чтобы сдать новый экзамен. В противном случае можно предположить, что такой студент попросту избегает мобилизации, имея отсрочку для аспирантов.

Михаил Винницкий признал необходимость выявления уклонистов среди бакалавров, магистров и аспирантов, которые начали учёбу в 2022 году и им уже исполнилось 25 лет.

На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция, где её инициаторы просят не вводить новый экзамен. Однако вряд ли они будут услышаны.

#украина
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