Вместо этого рассматриваются способы получить средства с активов, которые можно направить на помощь Украине.





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Издание Financial Times, ссылаясь на чиновников из стран «Большой семёрки» (G7), пишет, что Запад не рассматривает возможность конфискации замороженных активов Центрального банка России, на котором настаивала Украина. Отмечается, что отказ от полной конфискации российских активов лоббировала Индонезия и Саудовская Аравия, которые взволновались за сохранность собственных активов.

Сейчас западные страны ведут работу в направлении поиска способов извлечения средств из замороженных российских активов, в частности прибыли, которая может быть использована для оказания Украине военной помощи. Один из таких способов, предложенный Бельгией, заключается в выпуске облигаций под залог активов России, но от идеи отказались, поскольку она может привести к тем же проблемам, что и обычное изъятие российских активов.

В Соединённых Штатах Америки предложили аналогичный план по выпуску облигаций и предоставлению Киеву кредита, который можно будет покрыть за счёт прибыли от замороженных российских активов. Однако, как отмечает Financial Times, сейчас Европейский союз намерен использовать полученную прибыль от активов для прямых закупок оружия для украинской армии.

Много кто не разделяет предложения «заложить» активы в основу помощи Украине из-за проблем, к которым это может привести в долгосрочной перспективе. Самым популярным вариантом остаётся изъятие доходов от замороженных активов России.