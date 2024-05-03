Американская армия не приспособлена к боевым действия высокой интенсивности, когда перед тобой равный тебе по силам противник. Впрочем, она этого никогда и не умела.





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Американский ветеран, принимавший участие в боевых действиях на украинских территориях, выразил обеспокоенность по поводу подготовки Армии Соединённых Штатов и их союзников к современным военным конфликтам. В интервью для Business Insider он поделился своим мнением насчёт того, как длительное ведение операций по борьбе с терроризмом и партизанских войск сказались на забвении основ ведения «настоящих войн»

Критика бывшего американского военного основывается на его личном опыте участия в выполнении задач в Ираке и Украине. Он отметил, что хотя конфликты в Ираке и том же Афганистане тоже были настоящими войнами, они велись по иным принципам и не подготовили американских военных к таким вызовам, с которыми сейчас столкнулись украинские военные.

Запад, сосредоточившись на операциях на Ближнем Востоке, упустил из виду необходимость развития навыков, требуемых для ведения боевых действий с равными по силе противниками. Ветеран подчеркнул, что американские военные привыкли к тому, что имеют преимущество в технике и численности, а это порой не соответствует реалиям военного противостояния. В пример, как раз таки можно привести Украину, которая ведёт борьбу с Россией, имеющей значительный перевес в человеческом ресурсе и вооружениях.

Он выразил опасения относительно того, что многие учения, проводимые в американской армии, больше приспособлены к партизанской войне, чем к реальной борьбе с сильным оппонентом. По словам ветерана, даже некоторые украинские солдаты, прошедшие обучение за рубежом, считают, что полученная подготовка не полностью соответствует требованиям современных военных конфликтов.

Например, некоторые учебные программы, проводимые в странах НАТО, не учитывают сложности, с которыми сталкиваются украинские военные, включая обход огромных российских минных полей. Ветеран также отметил, что некоторые подходы, взятые из военной доктрины североатлантического альянса, не привели к успеху во время контрнаступления, и что украинские военные вынуждены были изменить свою тактику, понеся при этом серьёзные потери. Однако он выразил надежду на то, что опыт участия в конфликте поможет украинским военным и их западным союзникам адаптировать свои стратегии и тактику для более эффективного противодействия противнику.

Американский ветеран настаивает на необходимости пересмотра уровня подготовки Армии Соединённых Штатов Америки с учётом полученного опыта на украинских территориях, олицетворяющего настоящие, современные боевые действия.