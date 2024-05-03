Об этом говорят военные, резюмирующие последствия многолетнего сокращения финансирования армии.

Издание Sky News, ссылаясь на источники в лице военных, пишет, что Великобритания уязвима к массированным обстрелам ракетами и беспилотными летательными аппаратами, наподобие тех, которые испытывает на себе Украина. Связано это с тем, что средства противовоздушной обороны страны истощены.

Источники издания признают этот факт, подчёркивая, что многолетнее сокращение расходов на военные нужды подорвали британскую противовоздушную оборону, которая когда-то считалась одной из лучших в мире. Высокопоставленный британский военный чиновник на условиях анонимности подтверждает, что Великобритания попросту не готова к массированным обстрелам и не сможет ни отразить шквал ракет, ни скоординировать население и их действия на случай нападения с воздуха.

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По этой причине руководство оборонных ведомств рассматривает варианты восстановления обороноспособности Великобритании в небе, чтобы страна могла защитить свою критическую инфраструктуру, военные базы и правительственные здания. Однако для этого необходим надёжный план, разработка которого может стоить миллиарды фунтов стерлингов.

В связи с этим, британским властям стоит всерьёз задуматься над увеличением расходов на оборону, хотя ещё недавно правительство увеличило расходы до 2,5% от ВВП.