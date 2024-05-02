Аналогичные законы давно есть в законодательстве США, России и ЕС.

После того, как правящая партия Грузии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» объявила о намерениях принять закон об иностранных агентах, попытки одобрить который неоднократно срывались в прошлом году, у западной общественности возникли негодования по этому поводу. В частности речь о Европейском союзе, куда стремиться страна, и где считают новый закон угрожающим демократии и подрывающим шансы на вступление Грузии в экономический блок.

Со вчера в Тбилиси начались массовые протесты, которые в итоге были разогнаны полицейскими при помощи дубинок и водомётов. Однако протесты не стихли, а ситуация постепенно перерастает в неконтролируемые беспорядки. Уже есть видео, где протестующие кидают в окна здания парламента камни. Помимо этого блокируются улицы, а министерство внутренних дел предупреждает, что если протестующие не успокоятся, то их собрание будет разогнано полицией.

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Стоит напомнить, что именно из-за такого общественного резонанса в прошлом году власти отменили голосование по закону об иностранных агентах. Сейчас же правящие силы не желают поступаться и считают принятие закона важным, чтобы защитить национальную идентичность грузин.

По данным министерства здравоохранения Грузии, во время протестов в Тбилиси пострадало как минимум восемь человек.