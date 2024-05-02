Американские власти считают, что ряд зарубежных компаний помогают Москве обходить введённые Западом ограничения.

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки опубликовало новый санкционный список, в который включили 16 морских судов, 29 физических и более 250 юридических лиц из ряда стран. Пакет ограничений направлен на нарушение снабжения российского оборонно-промышленного комплекса и его производственных мощностей.

В первую очередь санкции затронули российские компании, но также их наложили на компании из Бельгии, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Словакии и Турции (порядка 60 компаний)

реклама

Под санкции попали зарубежные компании, которые либо оказывали помощь России в производстве оружия, например направляя комплектующие или оборудование для соответствующих целей (товары двойного назначения), либо помогали обходить уже введённые санкции, в том числе проводя соответствующие транзакции.

Помимо этого санкции наложили на войска радиационной химической и биологической защиты и 48-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны России.

Известная многим авиакомпания «Победа», которую Вашингтон обвиняет в поддержке оборонного комплекса России, также попала под санкции. В качестве исключения им позволили продолжить операции для поставок товаров и технологий вплоть до 30 июля.