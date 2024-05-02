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Nacvark
Госсекретарь США Блинкен пытается заключить мир между Израилем и ХАМАС, исключив операцию в Рафахе
В то же время израильские власти настаивают на необходимости проведения операции в городе.

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Соединённые Штаты Америки неоднократно говорили, что не поддерживают расширение военной операции на Рафах и указывают на необходимость тщательной подготовки, если всё же израильские военные зайдут в город, где проживает более миллиона мирных палестинцев. Тем не менее в Тель-Авиве не особо ставят в авторитет мнение Вашингтона и обещают расширить операцию даже вопреки несогласию Белого дома.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен выступил перед протестующими в израильской столице, заявив, что пленённые на палестинских территориях движением ХАМАС израильтяне будут освобождены. Он заверил граждан, что Вашингтон не остановится, пока каждый мужчина, женщина и военный не будут доставлены домой.

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Помимо этого американский чиновник призвал ХАМАС принять условия сделки по возвращению пленных, предполагающей введение режима прекращения огня.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о намерениях провести военную операцию в Рафахе даже если ХАМАС пойдут на сделку и освободят всех пленных израильтян.

#сша #израиль #хамас #рафах
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