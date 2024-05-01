Израильские власти намерены ликвидировать остатки боевых подразделений организации на юго-востоке.

Израильское военно-политическое руководство неоднократно повторяло о необходимости проведения военной операции в городе Рафах на границе с Египтом, куда переехали палестинцы в попытках укрыться от боевых действий в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже говорил, что операция будет проведена несмотря даже на позицию Вашингтона.

Сейчас глава израильского правительства вновь повторил о готовности расширить военную операцию, подчеркнув, что наступление на Рафах будет, даже если ХАМАС согласится на последнее предложение Израиля, предполагающее введение режима прекращения огня в обмен на освобождение пленников.

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«Не может быть и речи о том, что мы остановим войну, не достигнув всех ее целей», - добавил он.

Нетаньяху планирует завершить палестино-израильский конфликт, ликвидировав оставшиеся батальоны ХАМАС на юге.

Стоит напомнить, что сейчас Израиль возобновил переговоры с ХАМАС, дав сигнал о готовности на более мягких условиях заключить соглашение с палестинским движением по освобождению пленников. Египет и другие страны принимают активное участие в посредничестве по этому вопросу.