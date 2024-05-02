Израильские военные считают свои системы более эффективными.

Издание The Times of Israel, ссылаясь на израильских военных, пишет, что Израиль постепенно отказывается от американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, отдавая предпочтение современным системам противовоздушной обороны собственного производства. Отмечается, что их считают более эффективными, нежели американские системы.

Отмечается, что Военно-воздушные силы страны в течение следующих нескольких месяцев деактивируют Patriot и заменят их своими разработками, в частности системой противоракетной обороны «Железный купол». Об этом рассказывает командир 138-го батальона группы противовоздушной обороны, командующий батареей Patriot, и утверждающий, что идёт сокращение количества активных систем на эксплуатации.

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Израильские военные утверждают, что американские системы не всегда могли сбивать многочисленные цели, а за последние десятилетия Patriot перехватили лишь 10 целей, в том числе истребители из Сирии. Они считают, что модернизация противовоздушной обороны улучшит оперативное и техническое реагирование.

Дальнейшая судьба израильских систем остаётся неизвестна, но вряд ли страна поспособствует их поставке Украине, поскольку пытается удерживать нейтралитет в российско-украинском конфликте, ограничиваясь лишь гуманитарной помощью.