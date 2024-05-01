Существенная часть украинцев, подлежащих мобилизации, скрываются за границей.





реклама

С начала боевых действий существенная часть украинских мужчин подлежащих мобилизации, бежали со страны как легальными, так и нелегальными способами. Таким образом со страны уехало боле 650 тысяч мужчин, часть из которых призывного возраста.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам заседания Совета министров заявил, что в польском парламенте обсуждали вопрос выдачи Украине военнообязанных мужчин. Он утверждает, что очень важно принять соответствующее решение на уровне Европейского союза и соответствующие переговоры между Киевом и Брюсселем уже ведутся.

По словам польского министра, решения на европейском уровне дают полную эффективность таким действиям и Варшава в этом заинтересована.

Ранее заместитель министра национальной обороны страны Павел Залевский обещал не заниматься мобилизацией украинских граждан прямо на территории Польши.