Об этом сообщает Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев.

В декабре 2022 года Европейский союз ограничил морские поставки российской нефти, а уже в феврале 2023 года страны «Большой семёрки» (G7) установили потолок цен на нефть из России - 60 долларов за баррель. Позже были введены ограничения на российские нефтепродукты, цены на которые варьируются от 45 до 100 долларов за баррель в зависимости от типа поставляемого товара.

Издание Reuters пишет, что введённый потолок цен на российскую нефть на самом деле не работает как следует и это становится понятно из заявления Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев, опубликованного на сайте британского парламента. В организации, объединяющей 12 страховых ассоциаций, говорится, что потолок цен на нефть всё более не подлежит исполнению, поскольку существенная часть нефтяных танкеров попросту ушли в теневой рынок.

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Подчёркивается, что это понятный исход при введении режима, накладывающего строгие ограничения и обязательства.

Страховщики считают, что из-за введённого потолка цен на нефть около 800 торговых кораблей перестали пользоваться их услугами, перейдя в параллельную торговлю.