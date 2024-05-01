Кто-то в альянсе считает Россию угрозой номер один, а кто-то ставит приоритетом региональные конфликты и нелегальную миграцию.

Основная причина, по которой Запад коллективными усилиями продолжает оказывать военную помощь Украине, это опасения Европы по поводу собственной безопасности и нежелание получить общую границу с Россией. Однако издание The Wall Street Journal узнало, что далеко не все союзники разделяют такую позицию, отдавая приоритет другим вызовам.

По данным издания, специалисты по планированию НАТО считают маловероятным исход с прямой конфронтацией с Россией в ближайшем будущем. Однако некоторые чиновники убеждены, что в течение нескольких лет это может действительно произойти, поэтому такой сценарий исключать нельзя. Указывается на определённый уровень напряжённости в Латвии и вдоль границы с Белоруссией, где недавно североатлантический альянс провёл учения Crystal Arrow («Кристаллическая стрела»)

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В то же время ряд чиновников из Турции и стран Балканского полуострова уверены, что приоритетной угрозой являются региональные конфликты и нелегальная миграция, а не риски конфликта с Россией.

В 2023 году американский президент Джо Байден уже допускал прямое военное столкновение с Россией, что позже подтвердил министр обороны страны Ллойд Остин.