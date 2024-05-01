Сейчас ситуация с обогащением урана на Западе непростая, особенно в США. Несмотря на все санкции, страны все равно закупают его у Росатома.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность по запрету поставок обогащённого урана из России. В частности вопрос обсуждается Советом национальной безопасности при Белом доме, министерством энергетики и другими органами исполнительной власти.

В декабре 2023 года в Палате представителей уже рассматривали возможность запрета импорта российского обогащённого урана, но в конце концов окончательно решение по законопроекту принято не было. В администрации Джо Байдена рассматривают как раз таки этот документ.

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Впрочем, допускается вариант с введением запрета на уровне правительства, но Белый дом и правительственные ведомства всё же хотели бы добиться решения на уровне Конгресса, поскольку в таком случае отменить его будет более проблематично.

На текущий момент Россия является основным поставщиков урана в Соединённые Штаты Америки, поставляя четверть топлива для атомных электростанций и получая за это около одного миллиарда долларов в год. В Европе сохраняется аналогичная тенденция, но там решение по ограничению импорту российского ядерного топлива менее популярно, ведь за отсутствием дешёвых аналогов в европейской энергетике возникнет шок. Об этом уже говорил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.