Украинские власти хотят контролировать информационное пространство мессенджера на своей территории.

Председатель Национального совета по вопросам телевиденья и радиовещания Украины Ольга Герасимюк заявила о необходимости регулирования работы Telegram в стране, причём соответствующее заявление было сделано в рамках украинскому телемарафона, где освещается проправительственный взгляд на ситуацию. Она утверждает, что украинские власти уже работают с европейскими партнёрами для занесения мессенджера в список цифровых платформ, подлежащих государственному регулированию.

По мнению украинской чиновницы, сам по себе Telegram очень удобен в организации коммуникации с общественностью, но официальным лицам и государственным организациям стоило бы использовать альтернативы, установив запрет на использование данного мессенджера. Примечательно, что в нём ведут свои аккаунты украинский президент Владимир Зеленский, главнокомандующий украинской армией Александр Сырский и другие топ-политики или чиновники Украины.

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Стоит напомнить, что несколько дней назад в Telegram были заблокированы ряд официальных чат-ботов, принадлежащих украинским спец. службам. Однако после их всё же разблокировали. Ольга Герасимюк уверяет, что чат-боты спец. служб лишь выполняли свою работу.

В последнее время Киев всё чаще обсуждает либо полное ограничение доступа к Telegram, либо введение дополнительного его регулирования на государственном уровне.