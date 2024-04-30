Генеральный секретарь альянса выступил с речью во время необъявленного визита в Киев.

Вчера Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом, где провёл встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также сделал ряд заявлений по поводу членства Украины в североатлантическом альянса и дальнейшей поддержки украинской армии.

Глава военного блока уверяет в том, что вопрос вступления украинского государства в НАТО уже давно предрешён и осталось лишь определиться, когда именно это произойдёт, поскольку безопасность Европы без Украины представить на сегодняшний день больше нельзя. При этом он подчеркнул, что на летнем саммите североатлантического альянса в Вашингтоне ожидать какого-либо решения не стоит, ведь необходимо добиться ратификации заявки страны 32-мя странам-участниками военного блока.

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В своей речи Столтенберг акцентировал внимание на необходимости нарастить поставки вооружения украинской армии, не теряя веру в украинскую победу. Он считает важным, чтобы страны-участники североатлантического альянса воплотили все свои обязательства в жизнь, то есть поставили Киеву обещанное оружие.

Йенс Столтенберг, обращаясь к странам, вставшим перед дилеммой, продолжать ли им в дальнейшем поставки оружия Украине в ущерб собственного вооружения, сообщил, что им следует поставить поддержку Киева приоритетом.