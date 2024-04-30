Госсекретарь США утверждает, что это суверенитет, территориальная целостность и независимость.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии заявил, что завершение боевых действий на украинских территориях во многом зависит от решения российского руководства, а также назвал три основополагающих принципа, на которых должны строиться переговоры - суверенитет, территориальная целостность и независимость.

По словам американского чиновника, Россия надеется продержаться дольше Украины и стран, оказывающих ей поддержку. Однако Блинкен заверяет в том, что помощь Киеву от Запада не ослабла, а наоборот только преуспевает, поэтому надеется на её прекращение нет смысла.

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Текущая стратегия Белого дома по Украине заключается в том, чтобы склонить Россию к мирным переговорам на выгодных Киеву условиях, при этом соответствующих уставу Организации объединённых наций. Об этом уже говорил первый заместитель советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер.

На текущий момент российские официальные лица неоднократно говорили об отказе заключать мирное соглашение на условиях Киева, отказываясь от собственных целей.